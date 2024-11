Legambiente Avellino: dallo swap party contro la fast fashion al climate pride Anche l'Irpinia aderisce alla campagna nazionale

Anche Avellino aderisce alla campagna nazionale change climate change di legambiente. Lo fa con due appuntamenti nel capoluogo irpino dedicati a discutere della lotta ai cambiamenti climatici a livello globale e locale.

La campagna che si svolgerà nel prossimo fine settimana, precedente all’inizio della Cop 29, la conferenza Onu sui cambiamenti climatici che si terrà a Baku in Azerbaigian, vedrà Avellino protagonista con: uno swap party per il clima, che si svolgerà venerdì 8 novembre dalle ore 18, un’assemblea pubblica con l’Uds Avellino sui temi della sostenibilità nelle scuole della provincia, che si terrà sabato 9 novembre alle 17.30.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il circolo Arci Avionica di via Colombo 16 ad Avellino.

Cos’è uno swap party?

Lo swap party è un evento sociale in cui le persone si riuniscono per scambiare vestiti in modo gratuito con l’obiettivo di lanciare un messaggio al crescente problema della fast fashion.

L'idea alla base di uno swap party è infatti promuovere il riutilizzo e il riciclo, riducendo gli sprechi e incentivando uno stile di vita più sostenibile.

Durante l'evento, i partecipanti portano vestiti in buone condizioni che non usano più e, in cambio, possono scegliere un altro capo tra quelli esposti. In questo modo, ognuno può rinnovare il proprio guardaroba senza spendere soldi, ricreando il senso di comunità conoscendo nuove persone.

Il climate pride

L’impegno del circolo ambientalista avellinese anche sulle vertenze nazionali proseguirà poi nel fine settimana successivo con la partecipazione, il 16 novembre, al climate pride di Roma, una manifestazione larga, colorata, all’insegna della giustizia climatica multispecie e partecipata da tante realtà ecologiste, studentesche e sociali, che convergeranno da tutta Italia in una mobilitazione gioiosa e ribelle per chiedere di compiere un’inversione di rotta alla Cop 29.