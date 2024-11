FOTO e VIDEO | I Vigili del Fuoco di Avellino alla Festa del 4 novembre Deposta una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, seguita dal rito dell'alzabandiera

Una delegazione dei Vigili del Fuoco di Avellino, guidata dal Comandante Maria Angelina D'Agostino, e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale del Corpo (sezione di Avellino) hanno preso parte alla Festa del 4 novembre in via Giacomo Matteotti ad Avellino. "In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata oggi 4 novembre, si è svolta una solenne cerimonia in via Matteotti, alla presenza del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, e di rappresentanti delle autorità civili e militari. - si legge nella nota diffusa dai Vigili del Fuoco - Durante l'evento, è stata deposta una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, seguita dal rito dell'alzabandiera sulle note dell'Inno di Mameli, in omaggio ai caduti per la patria. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di una delegazione dei Vigili del Fuoco di Avellino, guidata dal Comandante Arch. Maria Angelina D'Agostino, e di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale del Corpo, sezione di Avellino".