Strada Anselice: la regione Campania finanzia il progetto del comune di Ariano 499.000 euro per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità

Quante volte ci siamo occupati, almeno negli ultimi venti anni, della situazione disastrosa in cui versa contrada Anselice ad Ariano Irpino, dove è diventato davvero difficile e ad altissimo rischio transitare con qualsiasi mezzo, persino con i trattori. Queste immagini sono state girate da noi agli inizi di ottobre 2023. Ed era "oro" rispetto alla situazione attuale ulteriormente peggiorata. Clicca qui per rivedere il video.

E' di oggi la buona notizia, tanto attesa dagli abitanti.

Con decreto dirigenziale regionale n. 48 del 12 febbraio 2026, la regione Campania ha pubblicato i 60 interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Intervento SRD07 - Azione 1 “Reti viarie”, inserito nel Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) Campania 2023-2027, relativo al PSP 2023-2027.

Tra i progetti finanziati figura l’intervento candidato nel 2024 dal comune di Ariano Irpino relativo a questa strada rurale di Anselice, per un importo complessivo pari a 499.000 euro.

L’intervento, con una dotazione finanziaria complessiva di € 29.693.969,88, è destinato ai comuni della Campania e finanzia la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento delle infrastrutture viarie rurali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle aziende agricole e alle comunità locali, contrastare lo spopolamento e rendere più attrattivi i territori rurali.

La strada in questione rappresenta un’arteria fondamentale per diverse aziende agricole e abitazioni della zona, ma da anni versa in condizioni critiche a causa di gravi dissesti franosi e cedimenti strutturali.

La precarietà della carreggiata ha comportato notevoli disagi ai residenti e agli operatori agricoli e, da circa cinque anni, ha determinato anche l’interruzione del servizio di trasporto scolastico dell’AMU, a causa dell’impossibilità di garantire condizioni minime di sicurezza.

Il finanziamento ottenuto consentirà di intervenire in maniera strutturale per la messa in sicurezza della strada, il ripristino della piena percorribilità e il miglioramento complessivo della viabilità rurale, restituendo funzionalità e sicurezza a un’area strategica del territorio comunale.

A dare l'annuncio è stato il sindaco Enrico Franza:

"L’ammissione a finanziamento della strada rurale Anselice è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Si tratta di un intervento atteso da tempo, che va nella direzione di rafforzare le infrastrutture rurali e sostenere concretamente le nostre aziende agricole e le famiglie che vivono nelle contrade. Investire sulla viabilità significa investire sul futuro del territorio, contrastare lo spopolamento e garantire pari dignità a tutte le aree della nostra città.

Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e la Regione Campania per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Continueremo a intercettare ogni opportunità utile per migliorare la qualità della vita dei cittadini".

La questione è stata seguita direttamente dall’assessore al patrimonio e ambiente, Toni La Braca:

“Parliamo di una strada martoriata da anni, con dissesti franosi che hanno creato gravi difficoltà alle aziende agricole e alle abitazioni della zona. La situazione era diventata insostenibile, tanto che da circa cinque anni il servizio di trasporto scolastico dell’AMU è stato interrotto per motivi di sicurezza.

Il finanziamento di 499.000 euro ci permetterà di intervenire in modo deciso per mettere in sicurezza la strada e renderla nuovamente pienamente percorribile. È un risultato importante per l’Amministrazione e per l’intera comunità.

Ora auspichiamo che la Regione possa quanto prima sbloccare anche gli ulteriori 3.400.000 di euro previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, risorse fondamentali per programmare e realizzare ulteriori interventi su strade rurali e dissesti che interessano l’intero territorio arianese. Il nostro impegno è massimo per garantire sicurezza, tutela ambientale e sviluppo a tutte le contrade".