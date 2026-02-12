Scomparsa Adiglietti, Pd: "La sua politica, esempio per la nostra comunità" Profondo cordoglio da parte del partito irpino

La federazione provinciale del partito democratico d’Irpinia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gerardo Adiglietti, figura storica della politica irpina, che ha dedicato l’intera sua vita all’impegno civile e alla partecipazione democratica.

"Militante appassionato e coerente - si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd d’Irpinia - Adiglietti ha attraversato con serietà e dedizione le diverse stagioni della storia politica del nostro Paese, mantenendo sempre saldo il legame con i valori della giustizia sociale, della solidarietà e della difesa dei diritti dei più deboli.

La sua - si legge ancora - è stata una presenza costante e generosa nella vita pubblica del territorio: un punto di riferimento per tanti amministratori, militanti e cittadini che hanno riconosciuto in lui un esempio di autentica passione politica.

Gerardo, in tante stagioni della politica provinciale, ha contribuito alla crescita del centrosinistra irpino e alla costruzione di una comunità fondata sulla partecipazione.

Con la sua scomparsa l’Irpinia perde un protagonista della propria storia politica e civile, un uomo che ha vissuto la politica come servizio e responsabilità verso la collettività.

Alla sua famiglia, a quanti hanno condiviso con lui il percorso politico e umano - così si chiude la nota - giungano le più sentite condoglianze della federazione provinciale del partito democratico d’Irpinia e di tutta la comunità democratica".