Ariano: "Stiamo spaccando tutto su questa strada, ma è mai possibile"/VIDEO Situazione diventata davvero insostenibile dopo il tunnel Manna verso la rotatoria Incontro

Cerchi storti, copricerchi spaccati e pneumatici forati. Ha davvero dell'incredibile ciò che sta accadendo nei cento metri di strada che nessuno sembra voler ripristinare. Parliamo del piccolissimo ma disastroso tratto che poco dopo il tunnel della Manna-Tre Torri, porta alla rotatoria Incontro in località Foresta ad Ariano Irpino. E' qualcosa di vergognoso.

Un palleggio di responsabilità tra Comune e Anas per una questione di competenze e automobilisti costretti a subire ingenti danni.

Questa sera con le avverse condizioni meteo non si contano i danneggiamenti subiti. "Fortunatamente me la sono cavata con qualche danno - ci dice una donna - ma poteva andare decisamente peggio. È impossibile percorrere quel tratto di strada, eviti una buca piccola e ne prendi un'altra più grande".

Viene rivolto un appello urgente al comune e area tecnica affinchè si possa asfaltare al più presto questo tratto di strada prima che accada davvero qualche incidente più grave. Non più di venti giorni fa la caduta fortunatamente non grave di un centauro.

E per restare in tema da quest'oggi una grossa buca altrettanto pericolosa, si quelle "spacca tutto" è presente nella rotatoria di piano di zona, ingresso di fronte all'ingresso del deposito autobus.