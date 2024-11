La rieducazione vestibolare: l'Asl di Avellino promuove evento formativo Attenzione focalizzata sui disturbi dell'equilibrio

La rieducazione vestibolare e i disturbi dell’equilibrio. Sono questi i temi al centro del corso di formazione promosso dall’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, e dall’Uosd coordinamento riabilitazione, in programma il 7 e 8 novembre presso l’aula pastore e il centro di riabilitazione Australia di Avellino.

La rieducazione vestibolare è una pratica terapeutica fondamentale per il completo recupero di quelle che genericamente vengono definite “vestibolopatie”.

Il corso di aggiornamento prova a coprire un certo vuoto che sul territorio esiste proprio in relazione a questa pratica riabilitativa. Alcuni tra i migliori vestibologi campani approfondiranno i temi clinici e terapeutici come: il razionale della rieducazione vestibolare, la ricerca delle cause della difficoltà di adattamento, la valutazione della componente cognitiva, Vppb da labirintotiasi e manovre liberatorie, tecniche di rieducazione del Vor e del Vsr, limiti della rieducazione, nuovi campi di applicazione della rieducazione vestibolare, la terapia farmacologia concomitante, le fobie e la patologia vertiginosa, la valutazione dei risultati della rieducazione.

Ampio spazio verrà poi dedicato alla parte applicativa delle tecniche terapeutiche in uso, guidando i partecipanti alla loro conoscenza e pratica, con esercitazioni a gruppi su casi simulati con rapporto finale sulle scelte terapeutiche.

L’evento è accreditato Ecn per 12 crediti formativi e rivolto al personale dipendente e convenzionato ASL Avellino, medici e fisioterapisti. Responsabili scientifici: dott. Gerardo Mariano Malanga, dott. Mario Sirico

Programma

7 Novembre

Aula Pastore presso Asl Avellino Via degli Imbimbo, Avellino: 9.00 Saluti del direttore Generale Mario Ferrante.

9.15 Il razionale della rieducazione vestibolare Luigi Capuano.

10.00 La ricerca delle cause della difficoltà di adattamento: valutazione clinica Pasqualina Apisa.

10.30 La ricerca delle cause della difficoltà di adattamento: valutazione con questionari Rosa Fiasco.

11.30 Valutazione della componente cognitiva: dimostrazione pratica Ornella Fiasco.

Coffee break

11.45 VPPB da labirintotiasi manovre liberatorie Luigi Califano.

12.45 Tecniche di rieducazione del Vor e del Vsr Luigi Capuano.

13.15 Limiti della rieducazione Luigi Capuano.

14.15 Pausa pranzo

15.00 Nuovi campi di applicazione della rieducazione vestibolare Ornella Fiasco.

15.30 La terapia farmacologia concomitante Fabrizio Volino.

16.30 Fobie e patologia vertiginosa Nicola Pugliese.

17.30 Valutazione dei risultati della rieducazione Luigi Capuano.

18.30 Discussione e chiusura dei lavori.

8 Novembre

Centro di Riabilitazione Australia contrada Amoretta, Avellino.

9.00-12.00 Esercitazione a gruppi su casi simulati con rapporto finale sulle scelte terapeutiche, L.Capuano, Rosa Fiasco, Ornella Fiasco.

Valutazione con questionario

Evento accreditato Ecm per 12 crediti formativi rivolto al personale dipendente e convenzionato ASL Avellino:

Medici: cardiologia, malattia dell'apparato respiratorio, medicina dello sport, neuropsichiatria infantile, reumatologia, ortopedia e traumatologia, oftalmologia, radiodiagnostica, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, neurologia, otorinolaringoiatria, neurofisiopatologia, medicina generale, audiologia e foniatria, fisioterapisti.

Info e iscrizioni: tel. 0825.292717 E. Sparavigna. coordinamentoriabilitazione@aslavellino.it