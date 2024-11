Avellino, sharing mobility: presentato il progetto AIR Campania multi-modalità Nargi: "La transizione ecologica e la mobilità sostenibile al centro della proposta politica"

È stato presentato agli amministratori dei comuni interessati delle province di Caserta ed Avellino il progetto "AIR Campania Multi-modalità", finanziato con 3 milioni di euro dalla Regione Campania per promuovere la sharing mobility.

Bici elettriche e stazioni virtuali: tariffa dedicata per gli utenti

"In Campania saranno distribuite 500 bici elettriche e realizzate 100 stazioni virtuali: aree dedicate senza rastrelliere, segnalate appositamente, che saranno collocate presso le fermate del TPL e in luoghi di interesse strategico. - si legge nella nota diffusa da AIR Campania - Presso le stazioni virtuali, gli utenti potranno sbloccare, tramite smartphone, il lucchetto intelligente per prelevare le bici elettriche. Per gli utenti dei servizi AIR Campania è prevista una tariffa dedicata. In provincia di Caserta l'iniziativa prevede la disponibilità di 330 bici elettriche e 66 stazioni virtuali e coinvolge i Comuni di Caserta, Aversa, Capua, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere. Per la provincia di Avellino, invece, previste 170 biciclette elettriche e 34 stazioni virtuali, che interesseranno i Comuni di Avellino, di Atripalda, Mercogliano, Solofra e Montoro". "Il progetto punta a offrire un servizio di trasporto complementare e integrato al sistema su gomma della Regione Campania, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione modale e ampliare le opzioni di mobilità urbana a beneficio dei cittadini": ha spiegato l'amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.

Il sindaco Nargi: "Transizione ecologica e mobilità sostenibile centrali"

"La transizione ecologica e la mobilità sostenibile sono due dei temi messi al centro dalla proposta politica della campagna elettorale. - ha sottolineato il sindaco di Avellino, Laura Nargi, presente con gli altri rappresentanti dei Comuni interessati dal progetto - Sono asset strategici per lo sviluppo sostenibile e moderno della nostra città".