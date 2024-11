Studentesse oneste dell'Alberghiero di Ariano: ribalta nazionale La dirigente scolastica Tiziana Aragiusto: "Esiste ancora la gioventù sana"

Vasta eco nazionale e apprezzamenti ovunque per la notizia relativa al ritrovamento del borsello con all’interno ben 15.000 euro e una catenina d’oro sul sedile di un autobus da parte di tre studentesse 14enni dell’istituto Alberghiero Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino, Maria Libera Solomita, Asia Carofalo e Carla Albanese, la prima di Grottaminarda e le altre due di Flumeri al ritorno da scuola. Grazie al loro gesto esemplare, l’autista Pasquale Forgione di Vallata a cui è stata consegnata la consistente somma di denaro è riuscito ad indirizzare i carabinieri verso il proprietario distratto, un 60enne irpino.

“Per fortuna i ragazzi di oggi non sono solo quelli che accoltellano o sparano, esiste ancora la gioventù sana. Queste notizie scaldano il cuore”. E’ il commento della dirigente scolastica Tiziana Aragiusto la quale si è complimentata con le tre studentesse e le loro rispettive famiglie”.

Siamo stati noi in primis a lanciare la notizia ieri poco prima delle 14.00, dopo una serie di verifiche preventive ed accurate, con la scuola grazie all’oculatezza e alla squisita disponibilità del vice preside Andrea Cerino e dell’autista Air Pasquale Forgione, non nuovo a gesti del genere. Notizia, diventata in pochi minuti virale su gran parte delle testate nazionali.

Massimo risalto anche da parte di “Orizzonte scuola”, quotidiano seguitissimo dedicato ai docenti, dirigenti e personale amministrativo della scuola italiana

Come pure da parte del quotidiano “La tecnica della scuola” che con Alessandro Giuliani scrive:

“Da qualche tempo si fa un gran parlare di studenti che si macchiano di violenze, aggressioni e reati di vario genere. Di racconti e le notizie che li gratificano si parla invece molto meno. Noi cerchiamo di andare in controtendenza, sempre convinti che la grande maggioranza dei giovani meriti elogi e incoraggiamenti. A iniziare dalle tre ragazze 14enni della provincia di Avellino che hanno trovano su il bus che le riportava a casa dopo la scuola un borsello con dentro quindici mila euro in contanti e anche una catenina d’oro, per poi consegnarlo all’autista”

Il precedente più eclatante è datato 17 giugno 2024, quando un ragazzino, sempre su un autobus, come accaduto a Grottaminarda, trovò un borsello con dentro, udite udite, 60.000 euro per poi consegnarlo all’autista e alle forze dell’ordine.