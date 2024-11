Ospedaletto d'Alpinolo: il messaggio di Raffaele Capolupo al Forum Giovani "Sono stato fortunato, mi è andata bene. Ora ci vuole un po' di pazienza per recuperare"

Al convegno "Sport, linguaggio universale", organizzato al Centro Sociale di Ospedaletto d'Alpinolo, ecco la sorpresa dell'intervento in videochiamata da parte di Raffaele Capolupo. A fine ottobre il 35enne di Summonte ha iniziato il percorso di riabilitazione dopo la fase di ricovero determinata dall'incidente stradale del 29 settembre scorso in via Zoccolari prima di Avellino-Foggia.

"Grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore per la vicinanza. - ha affermato nel corso della videochiamata a margine dell'evento moderato da Francesco Pisano - Fortunatamente il peggio è passato. Sono stato fortunato, mi è andata bene. Ora ci vuole un po' di pazienza per recuperare. Grazie per l'affetto". Per Raffaele tutta l'Irpinia ha atteso per giorni buone notizie e arrivano ulteriori conferme di un recupero che sta proseguendo con la riabiltazione a Solofra: anche da Ospedaletto d'Alpinolo, dal Forum Giovani del Comune Irpino e dal convegno il nuovo abbraccio e l'in bocca al lupo.