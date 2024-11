"Sport, linguaggio universale": calcio e basket, ma non solo ad Ospedaletto "L'importanza dello sport per la salute fisica e mentale, per lo sviluppo cognitivo e i valori"

Incontro dal titolo "Sport, linguaggio universale" organizzato a Ospedaletto d'Alpinolo nel Centro Sociale del Comune irpino dal Forum Giovani. Al convegno, moderato da Francesco Pisano, hanno preso parte il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi, accompagnato dal general manager Antonello Nevola e dal responsabile relazioni esterne Paolo Rotondi, il presidente provinciale AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e allenatore dei portieri (UEFA A) Diego Quaglia, il preparatore atletico dell'under 16 del Benevento Calcio, Salvatore Napolitano, il tecnico di ginnastica ritmica Claudia Costa, con l'allieva Flavia Guerriero e il coach dell'ACSI Basket 90 Diego Pellicano con la giocatrice della squadra Mariarita D'Ambrosio. Presenti anche il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo Luigi Marciano e l'assessore allo sport Salvatore Cassano.

Nell'incontro è stata certificata l'importanza dello sport "per la salute fisica e mentale che favorisce lo sviluppo cognitivo e insegna valori educativi come il rispetto delle regole e la collaborazione. Ai giovani offre vantaggi come il rafforzamento dell'autostima, la disciplina e la gestione dello stress. Inoltre, può aprire le porte a nuove opportunità personali e professionali": si legge nella nota del forum giovani di Ospedaletto.

D'Agostino e Lombardi: "Sensibilizzazione decisiva per i giovani"

"Una manifestazione molto importante, spero che sia la prima di una lunga serie. È importante diffondere questo messaggio: l'importanza dello sport tra i giovani. - ha spiegato il presidente dell'US Avellino D'Agostino - Ringrazio Pisano per l'iniziativa. Ogni comunità dovrebbe sensibilizzare su questi temi. Come club ci teniamo a essere sempre presenti. Siamo legati al territorio. Sono felice di partecipare a questi eventi".

"È bello essere qui ed è bello vedere la partecipazione in provincia per queste attività. È importante parlare di sport, soprattutto tra i giovani. - ha affermato il presidente dell'Avellino Basket Lombardi - È fondamentale. In questo evento si garantisce il coinvolgimento di tutti e determina un messaggio che vale anche per chi non c'è oggi. Abbiamo aderito con piacere e c'è pure l'US Avellino. Portiamo la competizione delle nostre società, ma il nostro ruolo è legato anche ai giovani e alla crescita dei ragazzi".

"Sport fondamentale nella crescita"

"L'allenamento per i giovani e lo sport è un punto cardine, fondamentale per il fisico, ma soprattutto per la mente per entrare un domani nel mondo del lavoro - ha aggiunto Quaglia - Sport è interazione sociale: da presidente provinciale AIAC ho il compito di interfacciarmi con le varie realtà ed è l'occasione giusta per lanciare un messaggio importante. Lo sport è fondamentale e funzionale per la crescita e per la vita in generale".

"È un appuntamento decisivo per sensibilizzare. Siamo chiamati a portare i giovani dalla nostra parte nello sport. Bisogna far sì che i giovani abbandonino lo stato di sedentarietà muovendosi a 360 gradi. Ne va della loro crescita. - ha sottolineato Napolitano - Posso testimoniare il lavoro del Benevento Calcio con il settore giovanile: si lavora molto bene con i giovani che crescono in un ambiente di tecnici qualificati. L'obiettivo è poi portare i ragazzi in prima squadra. I risultati sono chiari: il Benevento schiera in prima squadra 4 o 5 ragazzi che hanno fatto tutto lo sviluppo dl settore giovanile".