Cipriano boccia il rimpasto della Nargi: "Se cede a Festa sarà la sua fine..." Il capogruppo Pd in una intervista a Otto Channel: "Così Laura perderà ogni autorevolezza..."

“Se la Nargi cede sarà un sindaco di scorta”. Il capogruppo Pd Luca Cipriano, in una intervista in onda nel tg di Otto Channel oggi alle ore 14, non usa giri di parole a proposito del paventato rimpasto in giunta al comune di Avellino. Via l’esecutivo tecnico per dare spazio a quello politico.

“Sarebbe la sua condanna piegarsi alle pressioni di Festa che vuole 7 assessori. Significherebbe la fine di un esperienza politica peraltro mai nata”, aggiunge ancora Cipriano, secondo il quale cambiare non porterà alcun giovamento alla città e non potrà che confermare la palese continuità tra le amministrazioni Festa e Nargi. “Cosi Laura perderà ogni autorità e autorevolezza. Siamo molto preoccupati per queste circostanze che portano soltanto instabilità per la città”.

Cipriano ricorda che questa giunta tecnica era stata presentata in pompa magna e ora va a casa dopo appena 4 mesi. "Il tutto – conclude Cipriano - per le pressioni di Festa e per la volontà di scatenare una guerra di potere che farà soltanto male ad Avellino”.