Domani Francesca Pascale in visita all'Istituto per madri detenute di Lauro Con Pascale sarà presente anche Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti

Domani l'attivista per i diritti civili Francesca Pascale sarà in visita all'Istituto a custodia attenuata per madri detenute di Lauro in provincia di Avellino. Attualmente l'Istituto campano, sezione distaccata della Casa circondariale di Avellino, ospita cinque donne con sei figli. Con Francesca Pascale sarà presente Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti. che insieme saranno a disposizione della stampa alle 14.30, all'uscita dall'istituto per un commento sulla visita all'istituto di Lauro.