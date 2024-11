Irpinia e Sannio in prima linea per la sfida dell'energia green in Campania Mariateresa Imparato di Legambiente: così la regione è diventata un modello

Irpinia e Sannio in prima linea per la sfida dell'energia green. Grazie alle zone interne la Campania è oggi un modello per la transizione energetica. Lo conferma MariaTeresa Imparato, presidente Legambiente Campania, intervenuta alla trasmissione del “Fatto del giorno” su Otto Channel con il direttore Pierluigi Melillo. “È l'unica strada che abbiamo per salvarci da quelli che sono gli eventi estremi dei cambiamenti climatici”.

“La Regione – ha detto la Imparato - in questi anni è stata capace di mettere in campo un modello organizzativo degli uffici regionali che ha portato a dei risultati concreti”.

Ma i segnali che arrivano da Roma certamente non sono confortanti. Per la Imparato “bloccare le rinnovabili vuol dire fare un favore alle lobby del gas e andare verso la chimera del nucleare. Quello che chiediamo alla politica è mostrare il coraggio e per questo sabato saremo in piazza a Roma in difesa della transizione ecologica”.