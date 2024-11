Cerimonia ad Avellino per le tre studentesse dell'Alberghiero di Ariano Premiazione ed encomio da parte del provveditore agli studi Fiorella Pagliuca

Una giornata di forti emozioni per gli studenti dellle scuole secondarie di II grado della provincia di Avellino che si sono riuniti nell'auditorium polo giovani ad Avellino.

In particolare per le tre studentesse dell'Istituto Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino, accompagnate dal dirigente scolastico Tiziana Aragiusto e dai rispettivi docenti, che nel corso della cerimonia di premiazione hanno ricevuto una targa di encomio per aver restituito un portafoglio contenente 15 mila euro.

L'iniziativa organizzata dall'ufficio scolastico provinciale di Avellino e presenziata dalla dirigente Fiorella Pagliuca ha voluto stimolare una riflessione sulla solitudine digitale, un fenomeno sempre più diffuso in età adolescenziale.

Le alunne dell'Alberghiero di Ariano Irpino hanno ricevuto la targa dal provveditore e dalla dirigente scolastica Eugenia Carfora, commendatore ordine al merito della repubblica italiana.

"Un grande onore per tutta la nostra scuola poter leggere sulla targa che: "La generosità dei giovani è come un seme che, piantato nel cuore del mondo, fa fiorire speranza e cambiamento. Il tuo nobile gesto sia il modello di vita da scegliere sempre in ogni occasione. A te é rivolto il plauso della scuola irpina. Sei il nostro orgoglio! Asia, Carla e Maria Libera grazie per questa grande lezione di civiltà".