Il CNR-ISA nella lista del world 2%top ranking con 5 suoi ricercatori I ricercatori e le ricercatrici del CNR-ISA presenti negli elenchi dall’Università di Stanford

“L’elenco elaborato dall’Università di Stanford, in collaborazione con Elsevier e con il database per la ricerca scientifica mondiale Scopus, che riporta gli scienziati più citati al mondo, in base sia alla carriera sia all’impatto scientifico delle loro ricerche nel corso del 2023, ha evidenziato la presenza anche di alcuni ricercatori dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione, del CNR di Avellino.

Il ranking Top 2%’viene costruito sulla base di diversi indicatori che vanno dall’H-index alle citazioni totali, fino ad arrivare al cosiddetto ‘c-score’ che, combinando tutti questi parametri, provvede a dare una misura comprensiva dell’impatto ottenuto da uno scienziato, in termini qualitativi e quantitativi.

I ricercatori e le ricercatrici del CNR-ISA presenti negli elenchi forniti dall’Università di Stanford sono: Gian Luigi Russo, Alfonso Siani, Mauro Rossi e Filomena Nazzaro per quanto riguarda l’intera carriera.

Gian Luigi Russo, Maria Russo, Filomena Nazzaro e Mauro Rossi sono stati invece citati per l’impatto scientifico che le loro ricerche hanno avuto nel corso del 2023.

Secondo la lista pubblicata annualmente dalla statunitense Stanford University relativa agli scienziati più citati nel proprio campo di ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche è presente con 396 dei propri ricercatori e ricercatrici; mentre l’Italia risulta al settimo posto tra le “top 10 Countries” di tutto il mondo, dopo Usa, Cina, UK, Germania, Canada e Australia.

L’analisi, basata sul database Elsevier-Scopus*, fornisce informazioni standardizzate secondo due classificazioni principali, una relativa all’intera carriera degli studiosi (periodo 1996-2023), l’altra che considera l’impatto della ricerca prodotta nell’ultimo anno (con riferimento alle citazioni ricevute durante il 2023). Per la prima – la classificazione “Author’s career”, relativa cioè all’intera carriera del periodo 1996-2023- risultano in lista 396 ricercatori e ricercatrici del Cnr (circa il 10% tra il personale ricercatore e tecnologo), il 6% dei 6271 italiani presenti; mentre relativamente alla classifica del solo anno 2023, i nominativi con afferenza Cnr sono 389 su un totale di 7618 presenti in classifica, corrispondente al 5% degli italiani conteggiati.

Per ogni ricercatore/ricercatrice viene indicato il settore di attività (22 campi scientifici e 174 sotto-campi secondo la classificazione standard di Science-Metrix), il ranking corrispondente, le citazioni e il relativo h-index: l’indice ottenuto misura l’impatto in termini citazionali di ciascun ricercatore e di ogni singolo lavoro: il risultato è una fotografia di quasi 223 mila scienziati che si distinguono per autorevolezza scientifica e che rappresentano il 2% di una platea totale di oltre 9 milioni di ricercatori di Università e centri di ricerca di tutto il mondo.”