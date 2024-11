Emergenza idrica, De Luca: "Ci tocca riparare i disastri di chi ha sbagliato" Il colloquio ad Avellino con il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

Emergenza idrica nelle province di Avellino e Benevento, interviene con fermezza il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che stamane ha avuto un colloquio con il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, reduce quest'ultimo da un precedente incontro a Roma con il commissario straordinario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua a Roma.

E' di due giorni fa l'ennesima lunga interruzione a causa dell'ennesimo guasto alla condotta principale di Castelfranci e la successiva convocazione di un'assemblea urgente con i sindaci del territorio da parte di Franza, culminata con la richiesta dell'intervento della protezione civile e del genio militare in soccorso alle popolazioni.

"L'assessore regionale Fulvio Bonavitacola - ha affermato De Luca - sta seguendo la vicenda, dipende molto dal consorzio e dai suoi errori. Stiamo cercando di recuperare i disastri che sono stati fatti. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, ci ha sensibilizzato su questo. Faremo l'impossibile per sostituirci anche a quelli che non hanno fatto il proprio dovere, tanto per essere chiari. Vedremo come fare, per accelerare i tempi, non sono in grado di dirvi i tempi ma è chiaro che dobbiamo farlo in maniera eccezionale".

E' di oggi intanto la comunicazione urgente al prefetto di Avellino Rossana Riflesso da parte del responsabile di Confcommercio Nicola Grasso per sottolineare la pesante preoccupazione degli associati della Valle Ufita e dell’arianese sulla grave emergenza idrica che sta colpendo l’Irpinia.

Il prossimo 26 novembre alle ore 16:00 invece, nella sala consiliare del comune di Sturno in piazza Municipio, il sindaco Vito Di Leo ha convocato il distretto idrico irpino e sannita, la deputazione regionale irpina, provincia di Avellino e alto calore per cercare di dare una svolta a questa situazione di emergenza diventata ormai insostenibile.