Sindaci non invitati all'anniversario del terremoto, Rossi torna all'attacco "Non invitare la stragrande maggioranza degli altri comuni è stata una mancanza inaccettabile"

“So bene che il comune di Guardia Lombardi è stato invitato all’evento di stamani, ma a maggior ragione ribadisco che non invitare la stragrande maggioranza degli altri comuni è stata una mancanza inaccettabile.

Basta interpellare i sindaci irpini per verificare che a larga parte di loro non è mai arrivata la pec di invito.

Mi chiedo perché e sulla base di quale criterio sono stati scelti i sindaci da invitare. E rinnovo l’appello alla Prefettura ad evitare che si ripetano episodi incresciosi come quello di oggi, specie quando è presente il Ministro dell’interno.

Strano che a Sant’Angelo dei Lombardi non sappiano che le elezioni amministrative le vincono le liste e non solo i sindaci, che molto spesso, da soli o con compagini deboli , sono destinati alla sconfitta.”

Cosi il prof. Francantonio Rossi, vicesindaco di Guardia Lombardi, già consigliere provinciale di Avellino.