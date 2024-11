Celebrazione dei 101 anni dalla fondazione dell’associazione La Filantropia Nel corso della celebrazione, un pensiero è stato rivolto al fondatore e primo Presidente Sabino Losco che volle così dare vita all’associazione

Una cerimonia religiosa per la celebrazione dei 101 anni dalla fondazione dell'associazione "!La Filantropia" di Atripalda. In memoria dei cari defunti di associati e familiari è stata officiata una Santa Messa nella cappella Ricciarelli del cimitero. I lavori si sono aperti con il saluto dei componenti del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti a quanti hanno preso parte alla manifestazione

Erano presenti il sindaco Paolo Spagnuolo, l’assessore Lello Labate, la consigliera comunale Carmen Trasente, Il comandante dei Carabinieri di Atripalda, maresciallo maggiore David Lombardini, la rappresentante della Misericordia dii Atripalda.

Nel corso della celebrazione, un pensiero è stato rivolto al fondatore e primo Presidente Sabino Losco che volle così dare vita all’associazione, il cui operato si ispirava e si ispira all’amore per il prossimo; al lavoro per i giovani e al culto per i defunti. Dopo di lui gli altri presidenti sono stati e sono: Angelo Ricciarelli; Luigi D’Aurea; Arturo Carrarelli ; Sabino Melillo ; Sabino Cantelmo ; Sabino Lombardo ; Umberto Colantuoni.

La Filantropia ha voluto ribadire la sua azione, arrivata puntuale in diverse occasioni grazie alle iniziative pensate e realizzare dal Consiglio Direttivo composto da Umberto Colantuoni, Stelio Manna, Daniele Ricciarelli, Luca Giovino, Vincenzo Soldà, Ciro Coppola, Gerardo Sole, Sabino Venezia, Antonio Antonacci, Massimo Gaeta; e dai Revisori dei Conti composto da: Vincenzo De Pasquale, Pellegrino Solimene, Alfonso Alvino, Raffaele Siniscalchi:

In questi mesi, per esempio, sono state organizzate diverse visite guidate presso monumenti storici interessanti di località italiane a Castel Petroso in provincia di Isernia nel Molise, e presso l’Abbazia di Montecassino nel Lazio. Sono stati momenti di aggregazione ai quali hanno partecipato numerosi soci con le famiglie. Un modo per rinsaldare e rilanciare il rapporto tra persone.

Perchè Filantropia è una parola ricca di significato e vuol dire: “Amore verso il prossimo, come disposizione di animo,come sforzo operoso di un individuo o anche di gruppi sociali a promuovere la felicità e il benessere”- è stato detto nel corso dell’iniziativa. E proprio padre Jancloude, nel corso dell’omelia, ha voluto sottolineare che è questo il vero senso che si potrebbe dare all’esistenza umana in un periodo storico difficile come quello in cui stiamo vivendo. Talvolta siamo costretti ad assistere ad eventi tragici che probabilmente nessuno immaginava, con tanti morti improvvise di persone innocenti.

Partendo da queste valutazioni, la Filantropia di Atripalda, con forza e convinzione, ha voluto promuovere l’evento commemorativo per riprendere, rilanciare e potenziare la sua attività avviata nel 1923 in questo territorio. La celebrazione dei 101 anni è servita per riallacciare i rapporti con gli associati, con l’ obiettivo di una ripresa concreta dell’operato della Filantropia.