Tutela paesaggistica e valorizzazione vigneti campani: accordo per il futuro A Napoli la firma tra regione Campania e soprintendenze, vantaggi anche per l'Irpinia

Domani venerdì 29 novembre ore 10:00, presso la sala "Giovanni Carbonara" del palazzo reale di Napoli sarà firmato l’accordo tra la regione Campania e le soprintendenze campane per la tutela dei nuovi vigneti.

La regione Campania, la soprintendenza Abap per l’area metropolitana di Napoli, la soprintendenza Abap per le province di Caserta e Benevento, la soprintendenza Abap per le province di Salerno e Avellino uniscono le forze per un progetto innovativo di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e agricolo campano.

All’iniziativa prenderanno parte: Nicola Caputo assessore all’agricoltura della regione Campania, Mariano Nuzzo soprintendente Abap per l'area metropolitana di Napoli e per le province di Caserta e Benevento, Raffaella Bonaudo soprintendente Abap per le province di Salerno e Avellino, Ciro Lungo comandante della regione carabinieri forestale Campania, Maria Passari direttore generale politiche agricole, alimentari e forestali della regione Campania; Giuseppe Rosario Mazzeo dirigente Uod politica agricola comune regione Campania, Sonia Colandrea funzionario responsabile ufficio rapporti e accordi istituzionali Sabap Na-Met.