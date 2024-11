Poste italiane: per le festività natalizie una colorata cartolina in Irpinia Sarà disponibile anche nei dieci spazi filatelia del territorio.

Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino. Dal 2 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 sarà possibile utilizzare un bollo speciale lineare in abbinamento esclusivo con il bollo “Filatelia” a datario mobile.

La cartolina sarà disponibile anche nei dieci spazi filatelia del territorio.

Un modo per augurare buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.