Avellino, Indennità di 350mila euro all'ex sindaco Festa: pubblicate le cifre Indennità calcolate con la conclusione del fine mandato dopo le sue dimissioni da sindaco

di Paola Iandolo

Sono circa 350mila euro (importo lordo), la cifra che l’ex sindaco Gianluca Festa ha percepito come indennità di funzione nei quasi cinque anni di mandato. E' quanto emerge dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale RCG n° 2986/2024 relativa alla liquidazione del trattamento di fine mandato (TFM) in favore del sindaco uscente Gianluca Festa. Provvedimento che segna la conclusione del mandato amministrativo quinquennale del sindaco, iniziato il 26 maggio 2019 e terminato il 16 aprile 2024 con l’efficacia delle dimissioni. L’importo è stato determinato in base all’indennità di funzione percepita dal sindaco negli anni di carica Totale indennità lorda: € 28.514,20. L’importo lordo di € 28.514,20 è stato soggetto a tassazione separata con un’aliquota media del 36,6%, come calcolato dal consulente del lavoro. L’importo netto spettante al sindaco Gianluca Festa è di € 18.168,01, di cui € 10.346,19 sono stati destinati al versamento IRPEF all’Agenzia delle Entrate.