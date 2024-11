Stabilizzazione operai forestali, i sindacati:"Risultato storico, la lotta paga" La soddisfazione di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil della Campania

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil della Campania esprimono la massima soddisfazione per quello che definiscono un risultato storico: l’approvazione, in consiglio regionale, del disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)", che avvia concretamente la rimozione degli ostacoli che finora avevano impedito la stabilizzazione nel settore. Fondamentale, inoltre, l’introduzione dell’emendamento che rende immediatamente esecutiva questa svolta normativa.

"Questo risultato rappresenta una vittoria di grande importanza, frutto di una lunga e tenace battaglia portata avanti dal basso, dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto forestale. È grazie alla loro determinazione e alle mobilitazioni che si è potuto giungere a una soluzione tanto attesa quanto necessaria.

Adesso è fondamentale proseguire con decisione verso la trasformazione a tempo indeterminato dei oltre mille lavoratori precari storici, superando definitivamente le criticità che per anni hanno penalizzato il comparto.

Un sentito ringraziamento va al Presidente De Luca, all’assessore Caputo, all’intero consiglio regionale e alle strutture tecnico-amministrative, che hanno accolto e dato seguito alle istanze avanzate dalle parti sociali.

Questa legge rappresenta non solo un esempio virtuoso di dialogo sociale e istituzionale, ma anche una conquista fondamentale per i lavoratori forestali, che finalmente vedono realizzarsi in modo concreto le loro rivendicazioni".