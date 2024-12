Emergenza idrica, Cataruozzolo: "Per i governanti esiste solo nel centro-nord" Situazione sempre più drammatica in Irpinia

"Alcuni mesi fa abbiamo denunciato al governo Meloni l'assenza di interventi strutturali tesi al rifacimento delle reti colabrodo gestite dall'alto calore servizi. Per i nostri governanti l'emergenza idrica esiste solo nel centro-nord così la cabina di regia approvava la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali". E' quanto scrive in una nota Nicola Cataruozzolo, segretario del pd di Grottaminarda.

"In attuazione dell'elenco approvato il commissario straordinario Dell'Acqua ha emesso due decreti che interessano le zone del nord Italia.

Intanto in provincia di Avellino l'emergenza idrica continua e si aggrava sempre di più e a margine delle passerelle e fermo restando tutte le richieste e le promesse rivolgiamo un appello ai nostri parlamentari. In particolare alla deputazione regionale che dovrebbe intervenire sulla possibilità di costituire l’unità di crisi regionale per l’emergenza idrica e poi far deliberare all giunta regionale lo stato di calamità naturale, da qui aprire l’iter per lo stato di emergenza con la nomina a commissario di Vincenzo de Luca per almeno sei mesi.

Il riconoscimento dello stato di emergenza, significa avere una dotazione di fondi (la Basilicata ha ricevuto 12 milioni e 600 mila euro) per finanziare il sistema di soccorso-assistenza alla popolazione e interventi infrastrutturali urgenti proposti da alto calore servizi".