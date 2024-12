Asl, mancato riconoscimento delle terapie accreditate: appello al Governatore A scrivere una lettera al Governatore, il comitato dei genitori e pazienti dell'Aias di Avellino

di Paola Iandolo

Il Comitato dei genitori e dei pazienti della AIAS Avellino Onlus hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per esporre alcune problematiche che li preoccupa e non poco

Il contenuto della lettera

"Facciamo seguito alle preoccupazioni già portate alla Sua conoscenza dal personale della AIAS Avellino Onlus relativa al mancato riconoscimento del numero di terapie accreditate a tale centro. Abbiamo appreso che l’ASL di Avellino non ha autorizzato per il 2025 il numero di prestazioni erogabili dalla struttura né intende riconoscere quelle già effettivamente erogate nel 2024. Se ciò dovesse accadere si verificherà l’inevitabile ridimensionamento della quantità di pazienti trattabili presso il centro (circa il 50% in meno!). Questa prospettiva ci allarma notevolmente in quanto, considerando i lunghissimi tempi di attesa per l’accesso ai trattamenti riabilitativi in tutta la Provincia di Avellino, i pazienti che dovessero venire dimessi dall’AIAS, difficilmente potrebbero trovare rapido accoglimento in altra struttura pregiudicando il loro diritto alla cura e alla continuità riabilitativa. Tutto ciò premesso, al fine di scongiurare l’evento temuto della riduzione del numero di trattamenti erogabili presso la struttura dell’Aias di Avellino, siamo a richiederle un incontro URGENTE con una nostra piccola delegazione di genitori e pazienti per individuare possibili e immediate soluzioni per la problematica rappresentataLe". Il Comitato dei genitori e dei pazienti dell'Aias si augura che quanto rima venga risolta la problematica.