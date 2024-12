Rottura di una condotta idrica in via Circumvallazione: stop alle erogazioni Fino al completamento dell’intervento di ripristino, dunque, potrebbero verificarsi disfunzioni



Il Comune di Avellino rende noto che il Consorzio Alto Calore ha comunicato la possibilità che si verifichino interruzioni o criticità nell’erogazione idrica di sua competenza. Il motivo è dato dalla rottura della condotta distributrice in via Circumvallazione. Fino al completamento dell’intervento di ripristino, dunque, potrebbero verificarsi disfunzioni nelle seguenti zone cittadine e nelle strade limitrofe:

Corso Umberto

Rampa Sant’Antonio Abate

Largo Castello

Teatro comunale

Via ad Atripalda

Via Fontanatetta

Via Filande

Via Madonna de la Salette

Via Tedesco

Contrada Fontanatetta,

Contrada Pignatella

Contrada San Tommaso

Via Spineta

Via Fricchione

Via Pianodardne

Stazione Ferroviaria

Largo Stazione Ferroviaria

Rampa San Modestino fino ad incrocio con via Duomo

Via Circumvallazione, dal civico 166 al civico 200 e dal civico 335 al civico 365

Via San Francesco Saverio fino all’incrocio di via Madonna delle Grazie.