Avellino, l'emergenza idrica arriva in città: rubinetti a secco, è protesta Sos da contrada Archi: da 10 giorni disagi insopportabili

La crisi idrica è arrivata anche nella città di Avellino. L'avvocato Lenzi sta cercando di affrontere un'emergenza senza precedenti, ma intanto continuano le segnalazioni e le proteste per i disservizi del servizio idrico. Oggi ci viene raccontato da una residente in città che "sono circa 10 giorni che a Contrada Archi (ma forse solo a casa mia!!!) manca l’acqua. Alcuni giorni non torna per niente, altri giorni, come oggi, va via dalle 15. Mi chiedo per quanto tempo andremo avanti così e soprattutto per quale motivo".

La situazione per ammissione dello stesso amministratore unico dell'Acs Lenzi è di grave emnergenza. Sarebbe il caso che il prefetto Riflesso inizi a valutare un eventuale intervento visto che l'Irpinia continua a fornire l'acqua alla Puglia ma poi non riesce a garantire il servizio ai suoi cittadini.

"Ci sono famiglie esasperate da queste situazioni di degrado! Diventa un problema - denuncia la cittadina avellinese - anche di igiene oltre al fatto che le utenze dell’Alto Calore, già belle salate, vengono pagate regolarmente per un servizio che non è tale. Gli organi competenti diano delle informazioni reali e concrete ai contribuenti!!".