Natale in Abbazia: si accende la magia del Natale a Montevergine Ecco le iniziative della comunità benedettina

Si accende la magia dell’edizione 2024 di “Natale in Abbazia”, rassegna di musica, visite guidate, intrattenimento per bambini e degustazioni, organizzata dall’Abbazia Territoriale di Montevergine con il patrocinio del Comune di Mercogliano.



Il palazzo Abbaziale di Loreto ospiterà da giovedì 19 a domenica 22 dicembre quattro serate di concerti, esperienze di sapori e profumi tipici del natale, un mercatino di natale con prodotti irpini curato da Coldiretti, spettacoli per bambini con artisti di strada e la straordinaria rappresentazione del racconto Il Piccolo Principe nonchè un divertente laboratorio creativo a tema natalizio, visite guidate alle prestigiose sale del Palazzo, alla mostra "I Corali nella storia del mezzogiorno: Montevergine e Cava" e, la mattina di domenica 22 dicembre, alla fabbrica dei liquori benedettini.



"Il Natale è un’occasione per rinnovare la nostra fede, coltivare le virtu’ cristiane e avvicinarci a Gesù coinvolgendo i nostri cari ed il prossimo. - commenta il Rev.mo Padre Abate di Montevergine S.E. Riccardo Luca Guariglia - La comunità benedettina di Montevergine ogni anno a Natale apre le porte del Palazzo Abbaziale di Loreto per rafforzare sempre più il legame con i visitatori, attraverso i valori della cultura e della condivisione. Grazie alla collaborazione con le realtà associative del territorio, la Pro Loco, le scuole, la Coldiretti di Avellino, il FAI di Avellino abbiamo allestito un programma molto ricco e dedicato a tutte le età.

Quest' anno abbiamo inserito tra le attività anche il concorso a premi dal titolo "Le avventure di William e il Lupo" ispirato alla figura e agli insegnamenti di San Guglielmo che coinvolge gli studenti delle scuole di Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte, Monteforte Irpino."



Sarà la serata del 5 gennaio a chiudere la rassegna con un pomeriggio di visite guidate a cura dei volontari del Fai delegazione di Avellino, un concerto di voci bianche e la cerimonia di premiazione dei bambini vincitori del concorso.



L' Abbazia di Montevergine si conferma faro di aggregazione e di solidarietà che abbraccia non solo l’irpinia, ma tutta l’Italia. Anche quest’anno, infatti, dopo l’esperienza del 2017 con il Presepe della Misericordia in Piazza San Pietro a Roma, sarà presente in Vaticano dall’ 8 dicembre al 6 gennaio alla mostra "100 presepi in Vaticano". Per tale occasione è stato allestito un presepe in stile '700 Napoletano utilizzando pastori che provengono dai laboratori napoletani di Sinno, Ferrigno e Muoio e che fanno parte della mostra permanente di presepi sita presso il Santuario di Montevergine.

Ecco il programma dettagliato:

Giovedi 19 dicembre

Alle ore 19.30 “Natale al teatro d'opera” Concerto Trio Voci e Pianoforte a cura dell'Associazione Sannio Arte e Cultura Per tutta la serata verrà data la possibilità di degustare i prodotti della DG3 dolciaria di Ospedaletto d’Alpinolo accompagnati dal famoso e pregiato liquore benedettino l’Anthemis



Venerdi 20 Dicembre

Dalle ore 17.30 Laboratorio natalizio creativo per bambini e zucchero filato a cura di Mariagrazia Carbone e Paola Dello Russo, alle ore 18.00 Visite guidate al Palazzo Abbaziale di Loreto (solo su prenotazione telefonando o inviando un messaggio numero 0825.454592 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), alle ore 19.00 Spettacolo per bambini “Fata Sisina bubble show” a cura di Nientedimeno Unconventional, alle ore 19.30 “Christmas Jazzy notes” Concerto Jazz a cura di Marina Elizabeth Caputo. Degustazione del Pellegrino a cura della Coldiretti Avellino.



Sabato 21 dicembre

Ore 10.30 “Concerto di Natale” presso il santuario di Montevergine a cura dell’orchestra e coro del partenio allievi dell’I.C. Mercogliano e dell’Istituto Maria Santissima di Montevergine. Alle ore 18.00 Visite guidate alle sale del Palazzo (solo su prenotazione telefonando o inviando un messaggio numero 0825454592 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), ore 19.30 Spettacolo per bambini “Mago Maximilian” a cura di Nientedimeno Unconventional, ore 20.00 “Dalla Canzone classica napoletana alle armonie del Natale” a cura dell'Associazione Sannio Arte e Cultura.

Per tutta la serata verrà data la possibilità di degustare i prodotti della azienda Oliviero Oliviero e Daoli accompagnati dal famoso accompagnati dai Grandi Liquori Benedettini.



Domenica 22 dicembre

Ore 10.00 -12.30. Apertura straordinaria dell’Antica Fabbrica dei liquori benedettini con Visite guidate (solo su prenotazione telefonando o inviando un messaggio numero 0825454592 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). Alle ore 11.45 “Trio Arcadia e Soprano” a cura dell'associazione Sannio arte e cultura.

Per tutta la mattina ci sarà la Coldiretti Avellino a deliziare il palato dei visitatori, mentre la sera degustazione “Irpino Natale, piatti della tradizione” a cura di Agapè Lounge & Bistrot, ore 17.00 Visite guidate alle sale del palazzo (solo su prenotazione telefonando o inviando un messaggio numero 0825454592 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), ore 19.00 Spettacolo per bambini “Il Piccolo Principe” a cura di Compagnia Idea Live, ore 20.00 “Canto di Natale” del coro Concordia Discors Aps.

Per tutta la giornata verrà data la possibilità di degustare i prodotti della azienda Oliviero Oliviero e Daoli accompagnati dal famoso accompagnati dai grandi liquori benedettini.

Domenica 5 gennaio

Alle ore 17.00 “Nasce la speranza” Concerto a cura dell'Istituto Maria Santissima di Montevergine. Alle ore 18.00 cerimonia di premiazione concorso scuole Le avvenure di William ed il lupo” ore 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 visite guidate al palazzo abbaziale a cura del Fai Avellino (solo su prenotazione all' e-mail Avellino.