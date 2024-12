Candida, lunedì la presentazione del libro "Senza colpe Bambini in carcere" Il libro verrà presentato nel laboratorio culturale "Giuseppe Walter Manfra"

di Paola Iandolo

In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, il Comune di Candida, lunedì 16 dicembre alle ore 16:30 ha organizzato la presentazione del libro "Senza colpe Bambini in carcere".La sede dell'incontro è il laboratorio culturale "Giuseppe Walter Manfra" in via Filangieri a Candida. In Italia sono circa una ventina i bambini innocenti detenuti con le loro mamme. Ma fosse anche uno soltanto, costretto a conoscere il mondo e a trascorrere la sua infanzia dietro le sbarre, quella che stiamo per raccontarvi sarebbe comunque una battaglia di civiltà. Sono bambini innocenti che vivono in una famiglia difficile a cui la comunità, lo Stato, dovrebbe garantire gli stessi diritti e le stesse opportunità che hanno tutte le altre bambine e gli altri bambini. Quali colpe hanno i bambini di madri detenute? Non hanno violato le norme eppure sono in carcere, non hanno fatto azioni vergognose eppure subiscono la vergogna. Senza fare sconti di pena a nessuno e senza voler lasciare in libertà donne che hanno commesso un reato, è necessario il superamento degli ICAM e la creazione di nuove case famiglia protette come quella di Leda a Roma.