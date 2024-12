Le radici della fede: evento speciale a Montevergine Obiettivo: "Valorizzare i territori e la loro identità"

"Valorizzare i territori e la loro identità: continua la mission della Dmo Irpinia (Destination management organization) che ha intrapreso un percorso ambizioso e unico: la valorizzazione delle tradizioni, della cultura, della memoria delle aree interne dell’Irpinia.

Le radici nel mondo globalizzato ed indifferenziato a tratti sembrano nascoste, dimenticate. A volte sembrano destinate a scomparire, soffocate dal livellamento delle mode e delle tendenze contemporanee, ma le radici emergono sempre e offrono spunti per iniziative coinvolgenti e uniche.

Il 14 dicembre una data da non perdere: una giornata dedicata alla scoperta di tesori spirituali e culturali, talvolta nascosti, alla riflessione per celebrare il patrimonio spirituale dell'Irpinia, visitando il Santuario di Montevergine e l’Abbazia del Loreto di Mercogliano.

Un momento importante per riflettere sul turismo religioso verso il Giubileo 2025, e riscoprire la vita e l'opera di San Guglielmo da Vercelli. Le iniziative della Dmo guidata dalla destination manager Emanuela Sica, presidente Vincenzo Castaldo riscuotono sempre grande partecipazione. Il sito www.Mv900.it creato in occasione del giubileo di Montevergine, viene apprezzato anche dall’opera romana pellegrinaggi, il tour operator piu’ importante al mondo in ambito di turismo religioso , che il 14 dicembre sarà presente a Montevergine .

“La Comunità Benedettina di Montevergine è da sempre fucina di cultura spirituale, arte e tradizione. Per noi monaci benedettini è una grande eredità da portare avanti attraverso la nostra testimonianza, il nostro impegno di vita concreto costruendo ponti e reti sociali,per far conoscere sempre piu’ il patrimonio d’Irpinia. Inauguriamo con gioia la sede della “Dmo Irpinia Montagna d’Amare” ,affinchè il turismo religioso sia sempre di piu’ un’attrattiva per la nostra comunità e per tutta la nostra terra - afferma l’Abate di Montevergine Dom Riccardo Luca Guariglia.

Il messaggio:

“Ad aprile 2023 la Dmo e la comunità Benedettina hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con cui la Dmo si impegnava a realizzare il sito mv900 per creare un’offerta di qualità all’attenzione nazionale ed internazionale. Nello stesso protocollo c’era un secondo impegno, quello di aprire una sede a Montevergine per avviare un progetto di accoglienza che partendo dal Santuario potesse coinvolgere l’intera irpinia. Ecco il 14 dicembre, dopo aver portato l’irpinia in home page del sito di opera romana pellegrinaggi, ci apprestiamo a inaugurare la sede. Entrambe le promesse sono mantenute. Grazie all’Abate per la fiducia accordata e grazie a tutti coloro che si adoperano per costruire e non distruggere. Alla guida, come destination manager, di questo importante progetto c’è Emanuela Sica a cui va il mio più sentito ringraziamento - afferma Vincenzo Castaldo presidente Glocal Think

La giornata sarà cosi’ articolata:

Ore 10.30 santa messa nella basilica maggiore di Maria Santissima di Montevergine, ore 11.30 visita al Santuario e Museo, ore 12.30 Inaugurazione sede Dmo Irpinia Vh Montagna d'Amare.

Nel suggestivo scenario del palazzo Abbaziale del Loreto a Mercogliano alle ore 15.30 si terrà la Il edizione del "premio radici Irpine 2024" che sarà conferito all'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia ed una tavola rotonda su "Il turismo religioso verso il Giubileo 2025"

Non mancheranno momenti di tradizione e cultura con lo storytelling: "In peregrinatio" de i viandanti di Montevergine Acli Aps, musiche a cura di Gerardo Oliva.