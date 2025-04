Summonte: celebrazione in onore di Alessio De Vito Il sindaco Capone: "Fruttuosa sinergia tra il nostro Comune e l'Associazione dei Marinai"

Dopo la toccante cerimonia al Cimitero di Summonte e al Santuario di Montevergine per il 119° Anniversario della nascita del STV Alessio De Vito, il sindaco Ivo Capone ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Avellino, rappresentata dal Presidente Cavaliere Giuseppe Bocchino. "Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per la sensibilità e l'impegno distesi nell'onorare la memoria del nostro concittadino eroe. La cerimonia di questa mattina ha rafforzato il patto di valori che ci lega alla Marina Militare", ha dichiarato il primo cittadino. L'Amministrazione Comunale guarda con interesse alla possibilità di future collaborazioni con l'Associazione per valorizzare ulteriormente la figura del STV De Vito, Medaglia d'Oro al Valor Militare, simbolo di coraggio e dedizione alla Patria. "Sono convinto che questa sia stata la prima di una serie di iniziative che possano nascere dalla fruttuosa sinergia tra il nostro Comune e l'Associazione dei Marinai", ha concluso il sindaco.