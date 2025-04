Petracca: "Enoturismo strumento per contrastare la crisi" Al via la 57esima edizione di Vinitaly: "Il vino dovrebbe restare fuori dalla contesa UE"

"L’Irpinia si presenta all’appuntamento di Vinitaly, la fiera di settore più importante d’Italia e tra le più prestigiose a livello internazionale, con un buon grado di maturità e di compattezza, rappresentando di fatto il motore del padiglione Campania per numero di aziende presenti, per qualità delle produzioni, per riconoscibilità delle denominazioni, tra l’altro all’interno di uno spazio espositivo completamente rinnovato e che segue i nuovi trend dal punto di vista del visual per freschezza e attratività": lo dichiara Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania che questa mattina ha preso parte all’inaugurazione del padiglione Campania nell’ambito della 57esima edizione di Vinitaly.

L’edizione di quest’anno di Vinitaly - spiega Petracca - è senza dubbio caratterizzata dal dibattito in corso sulla vicenda dei dazi statunitensi. Il vino dovrebbe rimanere fuori dalla contesa Eu – Usa e su questo sarebbe auspicabile che il governo nazionale metta in campo strumenti a tutela di un comparto così identitario per il nostro Paese. Come Regione Campania seguiamo attentamente questa vicenda e siamo pronti ad immaginare misure di sostegno per il tessuto imprenditoriale nel caso in cui questa misura dovesse portare a forti contraccolpi in termini di vendite e di volume d’affari”.

“Sono a Verona - aggiunge il presidente Petracca - per confrontarmi con le aziende e tutti gli operatori del settore in particolare sul tema dell’enoturismo che può essere uno strumento utilissimo per contrastare l’attuale congiuntura non favorevolissima per il comparto vitivinicolo. La legge regionale porta la mia firma e sono convinto che questo segmento potrà rappresentare una vera svolta per il settore perché lega le produzioni al territorio e darà la possibilità di portare sul territorio regionale, in particolare quello delle aree interne, nuovi flussi turistici. L’Irpinia - così conclude - punta molto sul vino e a ragione. Vinitaly è una vetrina imperdibile per la rete delle aziende. Su questo mi pare che il Consorzio di Tutela stia portando avanti un buon lavoro in termini di marketing territoriale con una visione sempre più internazionale. La filiera istituzionale potrà fare ancora meglio se riuscirà ad esprimere maggiore coesione nell’ottica di una unità di intenti che è sempre la precondizione di buoni risultati".