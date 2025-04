Il Cerignola vince a Cava de' Tirreni (0-2): alle 19.30 Catania-Avellino Lupi al "Massimino" per una sfida spartiacque nella lotta promozione

L'Audace Cerignola vince al "Lamberti" e si riporta momentaneamente in vetta alla classifica del girone C di Serie C. Un gol per tempo: prima D'Andrea, poi Capomaggio per il 2-0 degli ofantini sulla Cavese e quota 64 a +1 con una gara in più rispetto all'Avellino, impegnato a Catania (calcio d'inizio alle 19.30). Per i lupi si ripropone lo sviluppo del calendario di 7 giorni fa con il Cerignola vincente sul Monopoli e con l'Avellino chiamato alla risposta, questa volta in trasferta al "Massimino". Pari per l'aggancio e il vantaggio sui pugliesi per la differenza reti generale, vittoria per rinnovare il +2 sugli avversari nella sfida a distanza per la promozione diretta: ecco come si presenta Catania-Avellino per la squadra allenata da Biancolino che ha raggiunto il capoluogo etneo con un volo charter in mattinata dopo aver completato la settimana di preparazione con la carica dei tifosi in tribuna Montevergine al "Partenio-Lombardi" (divieto di trasferta per i residenti in Irpinia al "Massimino").