Ariano: Orizzonti Popolari presenta "Terre e guerre di Israele" di Cosimo Risi Il convegno sarà introdotto da Nicola Prebenna e coordinato da Ettore Zecchino

Il convegno, in programma martedì 17 dicembre alle 18:00 presso il museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, sarà introdotto da Nicola Prebenna e coordinato da Ettore Zecchino (entrambi membri storici di Orizzonti Popolari) e potrà contare sulla presenza dell’ambasciatore Cosimo Risi, autore del libro.

Dopo il dibattito estivo sulla guerra in Ucraina, l’associazione irpina torna, quindi, ad occuparsi di politica internazionale e saluta il 2024 con un focus sul secondo grande conflitto dei nostri giorni, quello israelo-palestinese, tratteggiato con freschezza cronachistica e profondità di analisi da Cosimo Risi nel suo ‘’Terre e guerre di Israele’’.

La presentazione del libro, una raccolta di articoli scritti dal diplomatico salernitano con cadenza settimanale, dal 2017 fino ai primi mesi dell’anno in corso, si strutturerà, come sempre, nella forma del dibattito con il pubblico in sala.