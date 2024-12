Il drammatico caso Aias, diversamente abili dimenticati: la dura nota del MID Pronti a ogni iniziativa per salvare il centro Aias di Avellino

Il M.I.D. presente questa mattina alla manifestazione per salvare il Centro A.I.A.S, i suoi utenti e dipendenti, pronto ad azioni più forti qualora non si arrivi a delle soluzioni.

Il M.I.D., Coordinato da Giovanni Esposito presente e partecipe questa mattina per l’occasione, dopo la manifestazione di questa mattina che ha visto la partecipazione di utenti e dipendenti per salvare il Centro A.I.A.S., i suoi utenti e dipendenti svoltasi dinanzi alla struttura del centro, qualora la voce forte e unanime sollevata questa mattina di richiamo al diritto al lavoro e alla tutela della salute pubblica e qualora anche le interrogazioni dei consiglieri regionali intervenuti per l’occasione dovessero risultare insufficienti a giungere alla piena risoluzione delle problematiche e che il loro intervento non resti solo una passerella elettorale come spesso capita, si dice pronto ad affrontare a pieno la questione attraverso tutti i canali istituzionali e mezzi a sua disposizione.

"Abbiamo chiesto a gran voce il ripristino dei fondi necessari a garantire l’erogazione dei trattamenti, la continuità terapeutica e la stabilità occupazionale, non lasceremo sole e abbandonate a se stesse le famiglie, i pazienti e i dipendenti della struttura A.I.A.S. e andremo fino in fondo alla questione per far luce sulla vicenda conclude il M.I.D".