Presentazione della Giunta, Cipriano: sindaco sotto ricatto e sotto attacco Le parole del capogruppo Pd al consiglio comunale. Domani si torna di aula con il Consiglio comunale

Mancano poche ore alla presentazione della nuova squadra di Governo e non si sa ancora se è stata trovata una quadra con le deleghe assegnate.

Se da un lato il sindaco Laura Nargi ha sempre sostenuto che c'è serenità dall'altro l'opposizione ha da sempre accusato una crisi non più velata ormai che si ripercuote sulla città.

"Una maggioranza fortemente divisa e una sindaca sotto ricatto e sotto attacco - ha dichiarato il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Luca Cipriano - è questo lo scenario che ci troveremo in consiglio comunale con la ripresa dopo la pausa natalizia. Di fatto prosegue il braccio di ferro con Gianluca Festa che sta letteralmente cercando di occupare tutte le postazioni di potere a palazzo di città a discapito dell'autonomia e dell'indipendenza di Laura Nargi che sembra non trovare uno scatto di orgoglio o uno scatto di dignità. Noi rivolgiamo un pensiero di forte preoccupazione per la vicenda politica che di fatto blocca la città, il comune di Avellino è avvolto in una guerra di potere, nella guerra tra i due sindaci tra Gianluca Festa e Laura Nargi e gli unici a pagarne le conseguenze sono gli avellinesi.

Ci sono tra l'altro da votare una serie di provvedimenti importanti tra cui anche la variazione di bilancio, utile a finanziarie le costose luminarie, i costosi festeggiamenti del Natale ad Avellino e se tutto ciò non accade, si rischia di perdere molti fondi e di far pagare alle tasche degli avellinesi la incapacità amministrativa di questa amministrazione. Noi come partito democratico saremo in aula, come sempre responsabilmente a fare la propria parte ma quella che emerge, appunto, è una città sotto ricatto, un sindaco sotto ricatto vediamo come domani in aula sarà la risposta di Laura Nargi a questa vicenda che preoccupa non poco".