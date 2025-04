Precipita nella tromba delle scale: 30enne salvo per miracolo Lauro, ricoverato nell'ospedale di Nola ha riportato fratture agli arti inferiori

Giù dalle scale, è salvo per miracolo. Ieri la tragedia sfiorata. L'uomo di trent’anni, residente a Lauro, è precipitato dalla scala interna della propria abitazione compiendo un volo di circa sei metri. L’episodio si è verificato in via Cassese, dove il soggetto risiede insieme a un familiare. Il volo di sei metri per fortuna non è rivelato fatale.

Il ferito è stato prontamente soccorso e trasferito all’ospedale di Nola, dove gli sono state diagnosticate fratture agli arti inferiori. Le sue condizioni non risultano critiche.

Le indagini in corso

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte del personale del Commissariato locale, al fine di accertare se l’evento sia riconducibile a un incidente o a un’azione deliberata.