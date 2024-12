Mercogliano, Antonella Prisco alla festa organizzata dall'ASD Roberto Bembo Mercogliano si trasformerà in un'incantevole meta natalizia con l'evento "Natale tra cielo e cuore"

di Paola Iandolo

Mercogliano questa sera ospiterà, alla festa di Natale organizzata dall"'ASD Roberto Bembo", Antonella Prisco, il volto noto della soap opera italiana di Rai Tre. Il centro irpino fino al 6 gennaio si trasformerà in un'incantevole meta natalizia con l'evento "Natale tra cielo e cuore" alla sua prima edizione. Un’occasione speciale per vivere il calore delle festività, in memoria di Roberto Bembo, il 21enne ucciso tragicamente all'alba di Capodanno 2023, nel parcheggio di un bar di Torrette di Mercogliano. Durante le festività natalizie, il centro irpino sarà animato da una pista di pattinaggio, dai mercatini di Natale enogastronomici, da Dj Set e spettacoli dal vivo. Ma non mancheranno tante altre sorprese per tutte le età. L’evento, ricco di emozioni e ricordi, è pensato per creare un’atmosfera magica e coinvolgente.

La manifestazione si svolgerà nel parcheggio sottostante Piazza Attanasio a Mercogliano.