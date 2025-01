Avellino, gli auguri di Nargi: "Alle spalle un anno difficile, la città è viva" La sindaca sul palco richiama al sentimento di "rispetto verso l'istituzione e una persona"...

Alla fine Laura Nargi è salita sul palco al Corso Vittorio Emanuele per gli auguri alla città. Affiancata da un folto numero di consiglieri di maggioranza la sindaca ha raccontato le sue emozioni poi riportate in un messaggio sul suo profilo facebook.

"In questo mese di dicembre - ha detto Nargi - abbiamo portato nuova luce in città. Con eventi di grande richiamo, abbiamo riscaldato i cuori di una intera comunità. E stasera, vedendovi gioiosamente qui posso dire che Avellino è bellissima viva e vitale più che mai

Sono contenta che abbiate scelto la nostra città per chiudere in bellezza il 2024 e sarà entusiasmante festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno".

"Il 2024 è stato un anno difficile. Sotto ogni punto di vista. Un anno che ci ha messo a dura prova. E che archiviamo con la consapevolezza che ogni difficoltà è servita per ricercare nuove soluzioni, acquisire nuove prospettive, trovare nuove idee per affrontare con fiducia il domani nel rispetto di noi stessi e di chi ci circonda, ed è il rispetto, quel sentimento di stima, di attenzione, di riguardo verso una persona, un'istituzione, un’opinione che mi auguro possa essere al centro di ogni vostro progetto, ogni vostra relazione, in famiglia come nel lavoro

Auguri a tutti voi. Buon anno a tutti noi".