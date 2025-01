Avellino, è Gabriel il primo nato del 2025 in Irpinia Il piccolo è venuto alla luce al "Malzoni Research Hospital"

È venuto allla luce al “Malzoni Research Hospital” di Avellino il primo nato del 2025 in Irpinia. Si chiama Gabriel ed ha emesso il suo primo vagito all'1.07. Un inizio d'anno straordinario per mamma Maria Teresa e papà Giuseppe Domenico, entrambi originari di Potenza. Gabriel, nato di 3 chili e 200 grammi, è il primo nato in Irpinia. L'equipe medica che ha partecipato al parto era composta dal dottore Ranieri (ginecologo), dalla dottoressa Annamaria Malzoni, dall'anestesista Romano e dall'ostetrica Landufo.

La seconda nata del 2025 in provincia di Avellino è nata sempre al “Malzoni Research Hospital” ed è una bimba, venuta alla luce alle 8.02.