Catania-Avellino: le formazioni ufficiali, sfida decisiva al "Massimino" Lupi al "Massimino" per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C

Biancolino punta su D'Ausilio trequartista, Panico è in panchina dopo il turno di squalifica scontato nello scorso weekend. Modulo 4-3-1-2 per l'Avellino a Catania in una sfida cruciale nella sfida a distanza con il Cerignola per la promozione diretta. Ofantini vincenti a Cava de' Tirreni nel pomeriggio. Ecco le formazioni ufficiali.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Catania - Avellino

Catania (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo, De Rose, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez; Lunetta, De Paoli. All. Toscano. A disp. Farroni, Butano, Del Fabbro, Allegretto, Gega, Sturaro, Quaini, Frisenna, Forti, Stoppa, Dalmonte, Inglese, Montalto

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Lescano, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Mutanda, Palumbo, Tribuzzi, Russo, Panico, Zuberek, Campanile

Arbitro: Allegretta