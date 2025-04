Scandone Avellino ko contro Milazzo al PalaDelMauro (69-72) Sconfitta casalinga per la squadra di coach Sanfilippo contro i siciliani

Sconfitta casalinga per la Scandone Avellino contro Milazzo al PalaDelMauro con il risultato di 69-72. "Non dobbiamo rimproverarci nulla, abbiamo costruito dei buoni tiri ma le percentuali non ci hanno aiutato. - ha spiegato coach Sanfilippo nel post-gara - Siamo rientrati in partita con la difesa, loro sono abbastanza forti con dei giovani dell'under 19, tra cui Giambò, che stasera hanno fatto la differenza. Sono contento di come stiamo giocando, ora dobbiamo continuare a dare tutto da qui fino alla fine di questi play-in. Non dobbiamo abbatterci quando andiamo sotto, dobbiamo avere la forza di essere intensi e soprattutto aiutarci nei momenti difficili". Domenica prossima la Scandone sarà ospite di Angri Pallacanestro.