Crisi al Comune, Cipriano: "Guerra di potere, finisca subito lo stillicidio" Avellino, il capogruppo PD: "Chiediamo rispetto per la magistratura e le istituzioni"

"Dichiarazioni inutili, inopportune, del tutto fuori luogo quelle di Gianluca Festa che continua inutilmente ad avvelenare il clima nella città di Avellino": così a OttoChannel il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Avellino, Luca Cipriano, si è espresso sugli ultimi sviluppi sulla crisi nella maggioranza: "Solidarietà piena, totale ai magistrati, oggetto delle accuse dell'ex sindaco, al Procuratore della Repubblica Airoma e ai colleghi magistrati che stanno svolgendo un attento lavoro di indagini. - ha affermato il consigliere di opposizione - Ci sarà un processo e sarà quella la sede in cui l'ex sindaco di Avellino dovrà dimostrare l'innocenza dalle immagini che tutti abbiamo visto. Dovrà spiegare cosa faceva nella scena ripresa dalle telecamere in cui porta via un computer da Palazzo di Città, dovrà spiegare se era lui a consegnare le tracce d'esame, le domande di un concorso a un cittadino, dovrà spiegare cosa contenevano quelle buste che consegnava all'allora ex vice sindaco Laura Nargi pregandola di portarle via dai propri uffici. Si è parlato nelle intercettazioni di tangenti, si è parlato di distribuzione di denaro. Sono tutte accuse gravissime insieme all'associazione a delinquere che l'ex sindaco di Avellino dovrà spiegare nelle aule di tribunale e non certo in piazza buttandola in 'caciara' come Festa sta cercando di fare".

"Finisca lo stillicidio"

"D'altro canto c'è l'immobilismo totale a Palazzo di Città. Laura Nargi non riesce a governare. Ha una giunta di soli due assessori su nove e non ha la maggioranza in consiglio. È, di fatto, bloccata. È ricattata dalla sete di potere di Gianluca Festa che immagina di far saltare in banco e tornare alle elezioni nella prossima primavera. Su queste premesse noi chiediamo uno stop. Come Partito Democratico chiediamo che finisca lo stillicidio a cui questi personaggi, Festa e Nargi, stanno sottoponendo la città e gli avellinesi. Chiediamo soprattutto rispetto per la magistratura e per le istituzioni, rispetto per gli avellinesi che guardano attoniti a questa guerra di potere che non avremmo mai immaginato potesse raggiungere livelli così bassi".