Allerta freddo e gelo, l'Alto Calore raccomanda: così si protegge il contatore Dei contatori debbono essere opportunamente coibentati

In previsione delle avverse condizioni meteo di questo fine settimana, l'Alto Calore raccomanda di protezione il contatore dal gelo:

- In presenza di contatori collocati in vani o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni sotto lo zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto di casa fuoriesca un filo d’acqua(così come previsto dal Regolamento di Alto Calore Servizi S.p.A.). È sufficiente una modesta quantità, per evitare inutili sprechi.



Coibentare il contatore



I contatori maggiormente “a rischio” di congelamento sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo, come bauletti o nicchie e quelli che si trovano in locali non riscaldati.

In questi casi i vani o le nicchie, compreso lo sportello, posti all’esterno dei fabbricati a protezione dei contatori debbono essere opportunamente coibentati, cioè rivestiti di materiale isolante,

Si possono usare materiali isolanti come: polistirolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno tre/quattro centimetri.

I rivestimenti devono concentire la lettura del quadrante del contatore, con un semplice spostamento e riposizionamento del rivestimento.



Coibentare le tubazioni...



Avvolgere le tubazioni con tubo isolante flessibile in elastomero a celle chiuse per isolamento termico.

Non avvolgere le tubature dell'acqua con lana di vetro o stracci, perchè si tratta di materiali che assorbono acqua e che, ghiacciandosi, possono aumentare il rischio di guasti. Inoltre costituiscono un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.

Se il contatore risulta già congelato ma non ancora rotto, è opportuno avvolgere il contatore con una coperta vecchia o con dei giornali, aspettando che si scongeli.