Fortini: "Toni sbagliati nei confronti di Nargi, sull'ex sindaco..." L'assessora regionale alle Politiche Sociali: "Regionali? L'unico candidato è Vincenzo De Luca"

Intervista all'assessora regionale con delega alla Scuola e alle Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini, a margine dell'evento conclusivo del progetto della cooperativa sociale "La Goccia" dal titolo "Non vedo, non sento, non parlo", "Le ferite nascoste: prevenirle. comprenderle e prendersene cura" all’atelier Horeca dell’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. "Abbiamo messo in campo una programmazione da 60 milioni di euro che serviranno per le fragilità dei nostri ragazzi e per i centri famiglia. Sostenere la famiglia significa creare per i bambini ambienti sani. - ha spiegato Fortini - C'è un sostegno diretto con un bando regionale in corso. Bisogna insegnare ai genitori come comportarsi. È un percorso strutturato e vedo gli ambiti territoriali più maturi. Qualcosa non funziona, ma stiamo migliorando".

"Nargi? Toni sbagliati, ma non mi stupisco dell'ex sindaco"

"Dell'ex sindaco penso tutto il male possibile, l'ho sempre detto. È una persona che dal mio punto di vista è sempre stata maleducata. - ha aggiunto Fortini - La sindaca Nargi ha tutta la mia solidarietà. Sta svolgendo una funzione e per rispetto dell'istituzione, non solo della donna, ma anche questo aspetto non dovrebbe essere banale, credo che i toni utilizzati siano sbagliati. Non mi stupisce, devo dire, che l'ex sindaco percorra questa strada".

"Regionali? L'unico candidato è Vincenzo De Luca"

Sui rumors di una possibile candidatura per Fortini: "Noi abbiamo un candidato che è il presidente Vincenzo De Luca. Abbiamo un Governo che ha impugnato la legge elettorale e che si sta comportando in maniera differente rispetto a quello che è successo in Veneto. Si parla di Zaia e sta concludendo il terzo mandato. Siamo fiduciosi che la Corte Costituzionale ci dia ragione. L'unico candidato in campo è Vincenzo De Luca".