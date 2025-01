L'addio a Pellegrino Capaldo, Spagnuolo: "Tanti gesti d'amore per Atripalda" Il sindaco: "Personalità straordinaria. Ha sempre evidenziato le proprie origini"

L'addio a Pellegrino Capaldo. Ore di cordoglio in Irpinia, in particolar modo ad Atripalda, suo paese d'origine, con il sindaco Paolo Spagnuolo che ha indetto il lutto cittadino. Banchiere e docente, proprio dagli Atenei ha raggiunto i vertici finanziari del Paese, protagonista a livello nazionale, ma non solo, sempre legato alle sue origini con l'attività imprenditoriale: il Comune di Atripalda era pronto a conferire la cittadinanza onoraria.

"Attività filantropica nel silenzio più assoluto"

"Si tratta di una personalità straordinaria per la città di Atripalda ed è sicuramente il concittadino che ha ricoperto i ruoli di maggiore prestigio in ambito nazionale e internazionale. - ha sottolineato Spagnuolo - Ha sempre evidenziato le proprie origini. C'è un gesto d'amore verso la nostra città, dimostrato dalla sua volontà di voler essere seppellito qui ad Atripalda. C'è poi l'attività filantropica per la nostra città che è stata notevole, sempre però nel silenzio più assoluto. Non amava che questi gesti fossero pubblicizzati".

Funerali in mattinata a Roma, nel pomeriggio ad Atripalda

In mattinata i funerali nella Capitale nella Chiesa di San Giovanni, nel pomeriggio ad Atripalda alla Chiesa di Sant'Ippolisto. In città il ricordo di una figura preziosa per la comunità. "Per Atripalda ha fatto molto. Ha dato parecchio ad Atripalda, è stato importante. Un'ottima persona e ha dato per la città": così gli atripaldesi.