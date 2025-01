Differenza salariale di genere: confronto in Irpinia a Cervinara Evento organizzato dal comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino

Venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 16, presso l’aula della cultura del comune di Cervinara, si terrà l’incontro sulla "Differenza salariale di genere", organizzato dal comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino per confrontarsi sulle ragioni della disparità di genere tra uomo e donna nel mercato del lavoro.

L’incontro moderato dall’avvocato Dimitri Monetti, consigliere del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Avellino rappresenta per l’avvocata Giovanna Perna, presidente del comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino un'opportunità per riflettere.

Anna Carla Catalano, presidente della sezione lavoro della corte di appello di Napoli, si soffermerà sulle cause del gender pay gap e sulle eventuali casistiche oggetto di approfondimento da parte della magistratura, nella stessa occasione con il consigliere Francesco Urraro, si affronterà la situazione del gender pay gap in Italia e in Europa e gli aspetti che influenzano il divario salariale nel paese, che è ancora lontano dall’eliminare completamente quello retributivo di genere.

La relazione di Fiorella Pagliuca, provveditore agli studi di Avellino, sarà utile per l’inquadramento del fenomeno nella società con particolare riferimento ai compiti lavoro-famiglia, al ruolo C-Suite (ruoli dirigenziali) della donna che diviene vittima di un divario retributivo di genere.

L’incontro sarà occasione per discutere, con Domenica Lomazzo, della nuova direttiva (Ue) 970/2023 ed in particolare l’unione è chiamata a sostenere e completare l’azione degli stati membri in diversi settori, quali quello della parità` tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità` sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro. Maria Rita Martucci, consigliere Coadi Avellino e delegata alle pari opportunità si soffermerà sull'importanza del progresso femminile non solo nel campo giuridico ma anche nella vita sociale e politica del Paese.

Attraverso i saluti di rappresentanti istituzionali, del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, di Domenico Airoma, procuratore della repubblica presso il tribunale di Avellino, del presidente del Coa di Avellino, Fabio Benigni, di Giovanna Perna, presidente del comitato per le pari opportunità del Coa di Avellino, l’incontro offrirà un’importante momento di riflessione sul gender gap che resiste nel mondo del lavoro con una forbice ancora troppo ampia dell'Italia.

L'incontro aperto a tutti, mira a sensibilizzare la comunità locale e non solo su un tema poco discusso e sul quale urge un intervento per rimuovere le principali cause di un divario salariale che richiede una trasformazione culturale che non può prescindere da un impegno a livello istituzionale, aziendale e anche delle singole famiglie.