Sostegno dal Cesvolab alla popolazione ucraina: ecco cosa serve con urgenza Un gesto importante per il soccorso dei feriti, in quanto le ambulanze sono prive di strumentazioni

La guerra Russia - Ucraina non si ferma, con grave disagio per la popolazione della nazione guidata da Zelensky.

Il Cesvo Lab Irpinia Sannio, presieduto da Raffaele Amore e coordinato dalla direttrice Maria Cristina Aceto, è protagonista della campagna umanitaria “Uniti contro le guerre. Febbraio 2022- febbraio 2025”, per il sostegno della popolazione ucraina, invitando la comunità a donare un bene di prima necessità, fino al prossimo 20 febbraio.

E’ possibile donare farmaci antinfiammatori, antibiotici,antipiretici, agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi flebo, siringhe,sacche per l’alimentazione parentale.

Occorrono anche sacchi a pelo, pannolini per bambini, omogeneizzati, prodotti per l’igiene. Il 27 febbraio, una delegazione di volontari dell’Irpinia e del Sannio consegnerà al fronte ucraino due ambulanze attrezzate, insieme ai farmaci ed ai beni donati.

Un gesto importante per il soccorso dei feriti, in quanto le ambulanze sono munite di tutte le strumentazioni necessarie all’assistenza durante il trasferimento in ospedale, e perfettamente idonee a salvare anche le persone in gravi condizioni.

Le ambulanze, infatti, fungono da strutture sanitarie mobili, per assicurare a chi è ferito tutto il supporto necessario nel tragitto verso i nosocomi, aumentando, nei casi più gravi, le possibilità di sopravvivenza.

“Da tre anni, la guerra tra Russia e Ucraina scuote le nostre coscienze, per la crudeltà di un conflitto che miete vittime civili, donne, anziani, bambini, minando le fondamenta della democrazia - commenta la direttrice Maria Cristina Aceto - Il Cesvo - Lab Irpinia Sannio si attiva per contribuire a superare le gravissime difficoltà della popolazione ucraina, travolta dalle bombe.

La generosità degli irpini e dei sanniti sono determinanti per sopperire alla mancanza di farmaci”-. Le due ambulanze che saranno consegnate il 27 febbraio sono un avamposto sanitario.

"Riteniamo indispensabile assicurare le prime cure ai feriti - continua Aceto- Le ambulanze sono dotate di apparecchi diagnostici che consentono un primo accertamento sulla condizione di salute dei feriti. Un gesto di tutela della vita, che è il principio cardine delle nostre attività di volontariato”-. Il punto di raccolta ad Avellino dei beni destinati alla causa umanitaria è la sede del Cesvo - Lab di Corso Umberto I, n.109. Per ulteriori informazioni si può contattare il n. 0825-786108."