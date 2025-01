Addio a Fiore De Rienzo padre di Libero e volto storico di "Chi l'ha Visto?" I funerali domani nella sua Paternopoli

È morto a Roma martedì 28 gennaio 2025, Fiore De Rienzo, giornalista irpino, aiuto regista e padre dell'attore Libero, scomparso a 44 anni nel 2021 in drammatiche circostanze. De Rienzo originario di Paternopoli aveva 65 anni. E' stato per anni un inviato della trasmissione di Rai 3 «Chi l'ha visto?», volto storico della redazione, e prima ancora lo era stato di «Telefono Giallo». Il giornalista si è occupato per anni di uno dei più grandi misteri d’Italia, la scomparsa di Emanuela Orlandi e nel 2008 realizzò una delle poche interviste rilasciate dalla mamma della ragazza. Volto storico della nota trasmissione ha seguito con tenacia e talento numerosi casi per la trasmissione dedicata alle persone scomparse.

Funerali a Paternopoli

La notizia del decesso di Fiore De Rienzo è stata data sui social dal fratello Gigi: «Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Oggi dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si terranno a Paternopoli, domani, giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione».

Il cordoglio di Sciarelli

Sui social il «profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di "Chi l'ha visto?" per la scomparsa dell'amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia», si legge nel messaggio postato su Instagram. Una nota per rappresentare il cordoglio della redazione e produzione intera del programma.

I colleghi

La notizia della scomparsa di Fiore De Rienzo, che è stato anche aiuto regista di Citto Maselli, ha suscitato grande commozione e i social network si sono immediatamente riempiti di messaggi, a cominciare proprio da quello postato sulla pagina Facebook della sua trasmissione. “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia”. “Sei stato un maestro e un grande amico. Abbiamo lavorato insieme, ci siamo divertiti tanto e tante volte abbiamo discusso, ma ci siamo voluti tanto bene. Mi hai insegnato molto, non lo dimenticherò, mi mancherai! Grazie e buon viaggio!”, sono le parole di Salvo Sottile.

“Addio Fiore De Rienzo. Collega di grande valore, signore come pochi. Ti chiamavo Grande Gatsby per la tua innata eleganza. E voglio ricordarti così. Buon viaggio. Picchio ti aspetta...”, lo ha salutato la giornalista Debora Ergas.

Le origini irpine

Nonostante da moltissimi anni vivesse a Roma, il giornalista, che aveva collaborato con «Chi l'ha visto?» fin dalla prima puntata, nel 1989, era rimasto profondamente legato alla sua cittadina di origine, Paternopoli, in provincia di Avellino, dove è stato sepolto anche suo figlio Libero.

Il figlio Libero

Libero De Rienzo, noto come Picchio, figlio di Fiore e Nunzia Rondinella, morta quando lui aveva solo due anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana il 15 luglio 2021, dopo l'allarme lanciato dalla moglie, la scenografa e costumista Marcella Mosca, che non riusciva a raggiungerlo al telefono.

«Santa Maradona», il suo primo lungometraggio, e «Fortàpasc», nel quale interpretava il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra a Napoli nel 1985 Sono stati i due film che hanno consacrato al successo Libero De Rienzo, talento del cinema morto troppo presto.