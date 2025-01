Avellino, in 300 giorni nuovo pronto soccorso. De Luca: Il Moscati è eccellenza Pizzuti: spazi efficienti efficaci e nuovi reparti. De Luca: nove milioni per nuovi servizi

"Oggi è stata una giornata molto importante per l’Ospedale Moscati di Avellino: sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, che avrà spazi raddoppiati rispetto alla struttura attuale e disporrà di tutte le aree necessarie a garantire un servizio di qualità (area triage; area per grandi emergenze e patologie infettive; area attesa parenti; area attesa triagiati; shock room; ambulatori di prima valutazione; osservazione breve; sala diagnosi e terapia; sala attesa di ricovero; ambulatori di rivalutazione; stanze per i detenuti; stanze per pazienti in isolamento; stanze per pazienti psichiatrici; stanze riservate per la violenza di genere; stanze per la gestione del lutto e per il colloquio con i parenti; ampi spazi per il personale). Abbiamo poi inaugurato la nuova sala operatoria ibrida, con tutte le apparecchiature di ultima generazione per garantire interventi di estrema precisione al minimo dell’invasività per il paziente. Infine, è stato aperto il nuovo reparto di neonatologia con terapia intensiva neonatale, un’altra delle eccellenze di questo ospedale.

Complessivamente, con questo lotto di interventi, investiamo per il Moscati altri 9 milioni di euro, per migliorare l’infrastruttura e la qualità dei servizi.". Così il governatore De Luca sui social.