Candelora, Luxuria: "Alla Madonna di Montevergine chiedo di salvarci dall'odio" Le parole di Luxuria

"Chiedo alla Madonna di salvare la nostra società dalla violenza, dalla violenza contro le donne, dalla violenza omofoba. Chiedo alla Madonna di proteggere tutte quelle persone che, solo perché migranti, vengono messe in catene. Chiedo alla Madonna di riconoscere ogni essere umano come tale". Un messaggio che va oltre la spiritualità, trasformandosi in un vero e proprio appello all’umanità e alla solidarietà. Così Vladimir Luxuria a margine della candelora e dopo l'incontro nella sala rossa con sindaci e abate di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia. Anche oggi migliaia di fedeli e pellegrini, femminielli,.artisti e turisti hanno raggiunto Montevergine per omaggiare mamma Schiavona.

"Credo che oggi ci sia bisogno di questo: portare un po' di umanità. Perché dimmi chi escludi e ti dirò chi sei". Con queste parole, Luxuria sottolinea l’importanza di accogliere e rispettare ogni individuo, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale o provenienza.

Infine, ha espresso la sua visione di una Chiesa che abbracci veramente tutti, senza esclusioni: "Per questo voglio continuare a credere in una Chiesa inclusiva, che non lascia indietro nessuno, che non mette in catene nessuno, che non discrimina nessuno". Spiega Luxuria.